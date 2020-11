"Chi prende le distanze da te". Barbara Lezzi sta con Morra: sprofondo grillino: parole horror (Di sabato 21 novembre 2020) Dopo Carla Ruocco, anche Barbara Lezzi difende Nicola Morra, il senatore grillino che ha pronunciato parole gravissime su Jole Santelli, la governatrice della Calabria di Forza Italia malata di cancro e morta un mese fa. Il Movimento 5 Stelle ha criticato il suo esponente, presidente della Commissione Antimafia, mentre dal centrodestra gli azzurri e Matteo Salvini hanno invocato le dimissioni di Morra. In serata, dalla Rai è arrivata la conferma dell'annullamento all'ultimo minuto dell'ospitata del senatore al programma Titolo V. "Chiunque prenda le distanze da te prende le distanza da un duro lavoro e non parla a nome del M5s - è il messaggio della Lezzi, senatrice considerata dell'ala dura e pura dei 5 Stelle -. Non sei né solo ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 21 novembre 2020) Dopo Carla Ruocco, anchedifende Nicola, il senatoreche ha pronunciatogravissime su Jole Santelli, la governatrice della Calabria di Forza Italia malata di cancro e morta un mese fa. Il Movimento 5 Stelle ha criticato il suo esponente, presidente della Commissione Antimafia, mentre dal centrodestra gli azzurri e Matteo Salvini hanno invocato le dimissioni di. In serata, dalla Rai è arrivata la conferma dell'annullamento all'ultimo minuto dell'ospitata del senatore al programma Titolo V. "Chiunque prenda leda tele distanza da un duro lavoro e non parla a nome del M5s - è il messaggio della, senatrice considerata dell'ala dura e pura dei 5 Stelle -. Non sei né solo ...

