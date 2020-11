Chi è Natalia Garibotto, la modella brasiliana a cui Papa Francesco ha messo like su Instagram (Di venerdì 20 novembre 2020) Chi è Natalia Garibotto, modella brasiliana a cui Papa Francesco ha messo like su Instagram Non si può dire di certo che la popolarità di Natalia Garibotto, modella brasiliana da 2,4 milioni di follower su Instagram, in questi giorni non sia aumentata esponenzialmente: la sexy star dei social infatti ha ricevuto, su uno dei suoi scatti pubblicato il 6 ottobre, un like assolutamente inaspettato, quello di Papa Francesco. “Possiamo escludere che il ‘mi piace’ provenga dalla Santa Sede, ci siamo rivolti a Instagram per avere spiegazioni”, ha detto ieri al Guardian un portavoce del ... Leggi su tpi (Di venerdì 20 novembre 2020) Chi èa cuihasuNon si può dire di certo che la popolarità dida 2,4 milioni di follower su, in questi giorni non sia aumentata esponenzialmente: la sexy star dei social infatti ha ricevuto, su uno dei suoi scatti pubblicato il 6 ottobre, unassolutamente inaspettato, quello di. “Possiamo escludere che il ‘mi piace’ provenga dalla Santa Sede, ci siamo rivolti aper avere spiegazioni”, ha detto ieri al Guardian un portavoce del ...

ElisaDiGiacomo : GF Vip, Salemi a Natalia Paragoni: 'Ma chi se lo fila il tuo ragazzo' - frastarita : la lettera di Leone a Natalia che ho visto su Instagram grazie alla condivisione di @sghigolini mi ha instristito,… - fvxrless : ah ma quindi natalia è martina e rita e sofia chi cazzo sono? - fvxrless : chi cazzo è natalia - rainbow20202020 : @xchiarz No si riferiva alla tizia che è venuta tempo fa in puntata per Andrea. Lei poi a Casa Chi ha detto che i m… -