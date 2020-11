Chi è Natalia Garibotto, la fotomodella del “like” del Papa (Di venerdì 20 novembre 2020) Non si può dire di certo che la popolarità di Natalia Garibotto, modella brasiliana da 2,4 milioni di follower su Instagram, in questi giorni non sia aumentata esponenzialmente: la sexy star dei social infatti ha ricevuto, su uno dei suoi scatti pubblicato il 6 ottobre, un like assolutamente inaspettato, quello di Papa Francesco. “Possiamo escludere che il ‘mi piace’ provenga dalla Santa Sede, ci siamo rivolti a Instagram per avere spiegazioni”, ha detto ieri al Guardian un portavoce del Vaticano, aggiungendo che è partita un’indagine interna per ricostruire cosa è accaduto. A gestire l’account del Papa, ovviamente, ci pensano una serie di dipendenti. Ed è per questo che il Vaticano vuole vederci chiaro, per mettere una pezza a quello che a tutti gli effetti è stato un grave danno d’immagine. Lei laconica e ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 20 novembre 2020) Non si può dire di certo che la popolarità di, modella brasiliana da 2,4 milioni di follower su Instagram, in questi giorni non sia aumentata esponenzialmente: la sexy star dei social infatti ha ricevuto, su uno dei suoi scatti pubblicato il 6 ottobre, un like assolutamente inaspettato, quello diFrancesco. “Possiamo escludere che il ‘mi piace’ provenga dalla Santa Sede, ci siamo rivolti a Instagram per avere spiegazioni”, ha detto ieri al Guardian un portavoce del Vaticano, aggiungendo che è partita un’indagine interna per ricostruire cosa è accaduto. A gestire l’account del, ovviamente, ci pensano una serie di dipendenti. Ed è per questo che il Vaticano vuole vederci chiaro, per mettere una pezza a quello che a tutti gli effetti è stato un grave danno d’immagine. Lei laconica e ...

