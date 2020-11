Chelsea, parla l’agente di Giroud: “Se non gioca pronto a lasciare il club” (Di venerdì 20 novembre 2020) “Se non gioca probabile lasci il Chelsea“. Queste le parole di Michael Manuello, agente di Olivier Giroud. “Stavolta non ci saranno opzioni per prolungare il contratto se la situazione non cambierà. La scorsa annata, quando è stata esercitata, il Chelsea doveva mantenere l’organico, ora la situazione è diversa. Penso sia comunque presto per parlare di mercato. Vedremo da dicembre“. Intervistato da Foot Mercato non ha mancato di sottolineare che se Giroud non troverà spazio, come accaduto in questi mesi negli undici di Lampard, il francese potrebbe cambiare aria, anche in vista dei prossimi Europei. Il tormentone di mercato, che in estate aveva visto protagonisti anche Inter e Lazio, sembra non essersi concluso e anzi, è pronto a ripartire. “Olivier pensa è concentrato ... Leggi su sportface (Di venerdì 20 novembre 2020) “Se nonprobabile lasci il“. Queste le parole di Michael Manuello, agente di Olivier. “Stavolta non ci saranno opzioni per prolungare il contratto se la situazione non cambierà. La scorsa annata, quando è stata esercitata, ildoveva mantenere l’organico, ora la situazione è diversa. Penso sia comunque presto perre di mercato. Vedremo da dicembre“. Intervistato da Foot Mercato non ha mancato di sottolineare che senon troverà spazio, come accaduto in questi mesi negli undici di Lampard, il francese potrebbe cambiare aria, anche in vista dei prossimi Europei. Il tormentone di mercato, che in estate aveva visto protagonisti anche Inter e Lazio, sembra non essersi concluso e anzi, èa ripartire. “Olivier pensa è concentrato ...

