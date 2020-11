Chavez | Soros e mio cugino Vinny Trump | avvocati fuori controllo | brogli | roba pesantissima

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 20 novembre 2020) Negli Stati Uniti ha destato grande scalpore la conferenza stampa dei legali di Donald, capitanati da Rudy Giuliani che ha citato un certo "" come fonte "autorevole" sulla presunte frode. Il lavoro del team del presidente è encomiabile perché continua a battere incessantemente sulla strada deielettorali, che però non riescono a dimostrare in alcuna maniera, tanto che ci sono state scene di tensione alle ripetute domande dei giornalisti “ma dove sono le prove?”. Ormai è chiaro cheè disposto a tutto pur di ritardare il verdetto ufficiale che decreterà la vittoria di Joe Biden: nessuno dice che non possa esserci stato qualche caso isolato di, ma per ora mancano del tutto le prove di quella che glidi The Donald hanno ...