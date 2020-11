Charlotte Casiraghi, la grande assente (ancora una volta) alla festa nazionale di Monaco (Di venerdì 20 novembre 2020) Alla festa nazionale del Principato di Monaco si sono visti quasi tutti i componenti di casa Grimaldi. Unica grande assente, la trentaquattrenne Charlotte. Da quando nell’estate 2019 ha sposato il produttore cinematografico Dimitri Rassam, la secondogenita di Carolina di Monaco preferisce tenersi lontana dai riflettori. E infatti non s’era vista nemmeno alla festa dello scorso anno. Ormai la vita di Charlotte, mamma di due bambini – Raphael, avuto nel 2013 dall’ex Gad Elmaleh, e Balthazar, 3 anni, frutto dell’amore con Dimitri – è sempre più lontana dal Principato. Leggi su vanityfair (Di venerdì 20 novembre 2020) Alla festa nazionale del Principato di Monaco si sono visti quasi tutti i componenti di casa Grimaldi. Unica grande assente, la trentaquattrenne Charlotte. Da quando nell’estate 2019 ha sposato il produttore cinematografico Dimitri Rassam, la secondogenita di Carolina di Monaco preferisce tenersi lontana dai riflettori. E infatti non s’era vista nemmeno alla festa dello scorso anno. Ormai la vita di Charlotte, mamma di due bambini – Raphael, avuto nel 2013 dall’ex Gad Elmaleh, e Balthazar, 3 anni, frutto dell’amore con Dimitri – è sempre più lontana dal Principato.

Per la sfilata reale per la festa nazionale del Principato di Monaco c’erano proprio tutti. Carolina di Monaco elegante e seria con la sua nuova chioma grigia, che mostrava orgogliosa con un cerchiett ...

A Monaco, per il National Day, la famiglia Grimaldi/Casiraghi (di)mostra che quella della sobrietà in combo all'eleganza è sempre la giusta strada sartoriale da prendere. Da Carolina a Charlène, tutti ...

