Charli D’Amelio perde followers e riceve minacce: che succede? (VIDEO) (Di venerdì 20 novembre 2020) Charli D’Amelio in lacrime La tiktoker più famosa del mondo, Charli D’Amelio, sta passando un brutto periodo. A soli 16 anni sta subendo cyberbullismo e piange in diretta Instagram. Il periodo adolescenziale non è mai semplice per nessuno, ed essere un’adolescente famosa in tutto il mondo, con i riflettori addosso, non lo rende meno facile. IL VIDEO INCRIMINATO Nel mese di settembre era uscita la notizia riguardante il suo nuovo record di followers: la prima al mondo a raggiungere i 50mln di followers. Charli D’Amelio è perciò la tiktoker con più followers in assoluto ma pare che la situazione si stia ribaltando. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Charli ... Leggi su 361magazine (Di venerdì 20 novembre 2020)in lacrime La tiktoker più famosa del mondo,, sta passando un brutto periodo. A soli 16 anni sta subendo cyberbullismo e piange in diretta Instagram. Il periodo adolescenziale non è mai semplice per nessuno, ed essere un’adolescente famosa in tutto il mondo, con i riflettori addosso, non lo rende meno facile. ILINCRIMINATO Nel mese di settembre era uscita la notizia riguardante il suo nuovo record di: la prima al mondo a raggiungere i 50mln diè perciò la tiktoker con piùin assoluto ma pare che la situazione si stia ribaltando. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da...

sam82037826 : RT @underherfeet21: Charli D'Amelio - iswearillstay : @smadonning Conosco solo il primo della seconda riga che sarebbe Noah Beck, un tiktoker che ora sta con la sorella di charli d'Amelio - dollfacegjrl : @spencergiada che piace a molti ma a me no: Charli e Dixie D’Amelio che piace a me ma a molti no: tutti i cantanti del kpop ?? - Celebs4ev : RT @NewlyGranger: Charli D’Amelio - nolimitsdm : RT @NewlyGranger: Charli D’Amelio -

Ultime Notizie dalla rete : Charli D’Amelio TikTok e Oracle: c’è un accordo, ma va approvato Corriere della Sera