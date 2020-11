Cessione Sampdoria: tra rumors e smentite ecco com’è la situazione (Di venerdì 20 novembre 2020) Negli ultimi giorni si sono rincorsi voci e rumors su una possibile Cessione della Sampdoria: ecco com’è realmente la situazione Nelle ultime ore si stanno facendo più insistenti le voci di di una imminente vendita della Sampdoria. Questo in concomitanza con la procedura davanti al Tribunale Fallimentare di Roma che dovrà mettere al vaglio dei creditori il piano di rientro per Eleven Finance e Farvem e che potrebbe riguardare il club nel caso in cui sia messo a garanzia del credito. A quanto riporta il Secolo XIX, è emerso nuovamente il nome di Massimo Zanetti, patron della Segafredo già accostato a luglio. L’ex vicepresidente blucerchiato Fabrizio Parodi, in un’intervista a Telenord, avrebbe rilanciato l’idea della cordata di imprenditori genovesi con un ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 20 novembre 2020) Negli ultimi giorni si sono rincorsi voci esu una possibiledellarealmente laNelle ultime ore si stanno facendo più insistenti le voci di di una imminente vendita della. Questo in concomitanza con la procedura davanti al Tribunale Fallimentare di Roma che dovrà mettere al vaglio dei creditori il piano di rientro per Eleven Finance e Farvem e che potrebbe riguardare il club nel caso in cui sia messo a garanzia del credito. A quanto riporta il Secolo XIX, è emerso nuovamente il nome di Massimo Zanetti, patron della Segafredo già accostato a luglio. L’ex vicepresidente blucerchiato Fabrizio Parodi, in un’intervista a Telenord, avrebbe rilanciato l’idea della cordata di imprenditori genovesi con un ...

