Ultime Notizie dalla rete : Celebripost

Il Post

Kristen Stewart, Michael Madsen, Goldie Hawn, Rudy Giuliani e Iker Casillas, tra quelli da fotografare in settimana ...Gran parte delle persone da fotografare in settimana era occupata in eventi che avevano a che fare con le elezioni presidenziali statunitensi: non solo i candidati Donald Trump e Joe Biden, ma anche M ...