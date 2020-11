Cdp Venture Capital Sgr vara il Fondo Rilancio: subito 200 milioni per startup e Pmi innovative (Di venerdì 20 novembre 2020) Il Consiglio di amministrazione di Cdp Venture Capital Sgr-Fondo Nazionale Innovazione ha deliberato l’istituzione di un Fondo denominato Fondo Rilancio, che accoglie la dotazione di 200 milioni di euro affidati dal Ministero dello Sviluppo Economico a sostegno delle startup e Pmi innovative in Italia, nella fase di ripartenza dall’emergenza Covid-19. E’ quanto si legge in una nota diffusa da Cdp Venture Capital in cui si precisa che le risorse sono state già assegnate “con decreto attuativo dell’art. 38 comma 3 del Decreto Legislativo Rilancio del 1° ottobre, dal ministro dello Sviluppo economico Stefano Patuanelli”. CDP Venture Capital Sgr – ... Leggi su ildenaro (Di venerdì 20 novembre 2020) Il Consiglio di amministrazione di CdpSgr-Nazionale Innovazione ha deliberato l’istituzione di undenominato, che accoglie la dotazione di 200di euro affidati dal Ministero dello Sviluppo Economico a sostegno dellee Pmiin Italia, nella fase di ripartenza dall’emergenza Covid-19. E’ quanto si legge in una nota diffusa da Cdpin cui si precisa che le risorse sono state già assegnate “con decreto attuativo dell’art. 38 comma 3 del Decreto Legislativodel 1° ottobre, dal ministro dello Sviluppo economico Stefano Patuanelli”. CDPSgr – ...

