Cassino, omicidio di Gabriel Feroleto: condannato all’ergastolo il padre (Di venerdì 20 novembre 2020) Si è concluso anche il secondo processo riguardante la morte del piccolo Gabriel Feroleto, il bambino di 2 anni soffocato dalla madre, Donatella Di Bona. Per la sua morte, la donna è stata condannata settimana scorsa, mentre di oggi la notizia della sentenza sul padre, Nicola Feroleto. Gabriel Feroleto, ergastolo per il padre Nicola La morte del bambino, avvenuta il 17 aprile 2019, ha sconvolto l’Italia. Questo perché è arrivata per mano delle stesse persone che l’hanno messo al mondo e che, con incredibile crudeltà, gliel’hanno fatto abbandonare. Quel giorno, a Piedimonte San Germano, si è consumato un dramma familiare la cui gravità è riscontrabile nelle due sentenze di primo grado emesse dal Tribunale di Cassino. La madre di ... Leggi su thesocialpost (Di venerdì 20 novembre 2020) Si è concluso anche il secondo processo riguardante la morte del piccolo, il bambino di 2 anni soffocato dalla madre, Donatella Di Bona. Per la sua morte, la donna è stata condannata settimana scorsa, mentre di oggi la notizia della sentenza sul, Nicola, ergastolo per ilNicola La morte del bambino, avvenuta il 17 aprile 2019, ha sconvolto l’Italia. Questo perché è arrivata per mano delle stesse persone che l’hanno messo al mondo e che, con incredibile crudeltà, gliel’hanno fatto abbandonare. Quel giorno, a Piedimonte San Germano, si è consumato un dramma familiare la cui gravità è riscontrabile nelle due sentenze di primo grado emesse dal Tribunale di. La madre di ...

francobus100 : Cassino, omicidio del piccolo Gabriel Feroleto: il papà Nicola condannato all'ergastolo - TeleuniversoTV : Cassino – Flash: Omicidio Gabriel, ergastolo per papà Nicola : - TG24info : ULTIM'ORA #Cassino - Omicidio Gabriel, ergastolo per Nicola Feroleto - - TG24info : ULTIM'ORA - Omicidio Feroleto - Chiesto l'ergastolo per il padre di Gabriel - - zazoomblog : Cassino omicidio Gabriel Feroleto: condannata a 30 anni la madre - #Cassino #omicidio #Gabriel #Feroleto:… -