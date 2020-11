Caso Santelli, Nicola Morra: “Rai ha annullato la mia partecipazione a Titolo Quinto” (Di venerdì 20 novembre 2020) “Essendo arrivato a Napoli presso gli studi Rai per partecipare alla puntata odierna di ‘Titolo Quintò ho appreso dalla vicedirettrice di Rai3 che per decisione della Direzione di Rete viene annullata la mia partecipazione al programma. Questo dovevo dirvi, questo vi dico. Credo non si debba aggiungere altro. Loro non si arrenderanno mai, io neppure!”. Lo scrive sulla sua pagina Facebook, Nicola Morra, parlamentare pentastellato e presidente Antimafia, oggi nella bufera per le sue frasi sulla governatrice della Calabria, Jole Santelli, prematuramente scomparsa. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 20 novembre 2020) “Essendo arrivato a Napoli presso gli studi Rai per partecipare alla puntata odierna di ‘Quintò ho appreso dalla vicedirettrice di Rai3 che per decisione della Direzione di Rete viene annullata la miaal programma. Questo dovevo dirvi, questo vi dico. Credo non si debba aggiungere altro. Loro non si arrenderanno mai, io neppure!”. Lo scrive sulla sua pagina Facebook,, parlamentare pentastellato e presidente Antimafia, oggi nella bufera per le sue frasi sulla governatrice della Calabria, Jole, prematuramente scomparsa. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

MusarraVittorio : @lauraboldrini Ma dove sono finite le donne di sinistra? Lei che difende i diritti delle donne non ha speso una par… - SandraM_Tcon0 : RT @curiosityliz: @durezzadelviver Beh, anche nel caso Santelli mica si sono levate le voci femminili e femministe di sx - zazoomblog : Nella Calabria senza pace scoppia il caso Morra che attacca la scomparsa Santelli: Un coro: dimissioni - #Nella… - LucaNameiswolf : RT @lenuccia82: Giuro che ho provato a interpretare Morra. Ma non ho capito quale sia il suo problema: che i calabresi abbiano votato Sante… - mikedells : RT @rosa857: Ha ragione di chi è la responsabilità se non di chi vota? Caso Santelli, Morra si scusa ma insiste: “L’elettorato è responsab… -