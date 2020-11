Caso Santelli | Nicola Morra | “Rai ha annullato la mia partecipazione a Titolo Quinto” Lo aveva chiesto Forza Italia

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 20 novembre 2020) La Rai ha cancellato la presenza dial programmaQuinto. Lo annuncia lo stesso presidente della commissione Antimafia con un post su facebook: “Essendo arrivato a Napoli presso gli studi Rai per partecipare alla puntata odierna diQuinto ho appreso dalla vicedirettrice di Rai3 che per decisione della Direzione di Rete viene annullata la miaal programma. Questo dovevo dirvi, questo vi dico. Credo non si debba aggiungere altro. Loro non si arrenderanno mai, io neppure!”, è il post condiviso su facebook dal senatore del Movimento 5 stelle. Oggiera finito nella bufera per le sue frasi sulla governatrice della Calabria, Jole. E ad attaccare viale Mazzini per la decisione di ospitarlo in trasmissione era stato ...