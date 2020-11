Casale Monferrato, la “capitale del freddo” che adesso pensa al vaccino anti-Covid: “Settore nato per i gelati. Ora pronti a produrre frigo a -80” (Di venerdì 20 novembre 2020) Dai gelati ai vaccini. Casale Monferrato, la “capitale del freddo” italiana, si candida a giocare un ruolo da protagonista nella conservazione e distribuzione dei vaccino anti-Covid prodotto dalla Pfizer Biontech. Il vaccino è ancora in fase di validazione, ma potrebbe essere distribuito in Italia a partire dall’inizio del 2021. “Le aziende Casalesi potranno essere utili per lo stoccaggio, il trasporto e la consegna di questo tipo di farmaco che per le sue caratteristiche deve essere conservato a una temperatura di -80°” racconta il sindaco Federico Riboldi che nei giorni scorsi ha riunito attorno al tavolo gli imprenditori della zona e ha avviato i contatti con il vice commissario Paolucci, braccio destro di Arcuri. ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 20 novembre 2020) Daiai vaccini., ladelitaliana, si candida a giocare un ruolo da protagonista nella conservazione e distribuzione deiprodotto dalla Pfizer Biontech. Ilè ancora in fase di validazione, ma potrebbe essere distribuito in Italia a partire dall’inizio del 2021. “Le aziendesi potranno essere utili per lo stoccaggio, il trasporto e la consegna di questo tipo di farmaco che per le sue caratteristiche deve essere conservato a una temperatura di -80°” racconta il sindaco Federico Riboldi che nei giorni scorsi ha riunito attorno al tavolo gli imprenditori della zona e ha avviato i contatti con il vice commissario Paolucci, braccio destro di Arcuri. ...

CASALE MONFERRATO - "Un segno di speranza e di vicinanza: l'emergenza che stiamo affrontando con determinazione non ci ha tolto la voglia di illuminare a ...

CASALE MONFERRATO - "Un segno di speranza e di vicinanza: l'emergenza che stiamo affrontando con determinazione non ci ha tolto la voglia di illuminare a ...