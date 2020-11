Casa e Condominio: l’acquirente non sfugge agli oneri condominiali (Di venerdì 20 novembre 2020) Quali sono gli adempimenti che acquirente e venditore dopo la stipula di un contratto di compravendita di un appartamento ubicato in un Condominio, a seguito di quanto stabilito dalla riforma del diritto condominiale? l’acquirente subentra all’alienante nella corrispondente quota di comproprietà sulle parti e sugli impianti comuni con tutto ciò che tale posizione comporta sia relativamente ai diritti, sia relativamente agli obblighi nei confronti del Condominio. Casa e Condominio: contributi condominiali Il Condominio acquirente è tenuto, solidalmente con il condomino alienante, al pagamento dei contributi relativi all’anno in corso e a quello precedente. Il legislatore ha ribadito tale disposizione in modo da agevolare la soddisfazione dei crediti del ... Leggi su notizieora (Di venerdì 20 novembre 2020) Quali sono gli adempimenti che acquirente e venditore dopo la stipula di un contratto di compravendita di un appartamento ubicato in un, a seguito di quanto stabilito dalla riforma del diritto condominiale?subentra all’alienante nella corrispondente quota di comproprietà sulle parti e sugli impianti comuni con tutto ciò che tale posizione comporta sia relativamente ai diritti, sia relativamenteobblighi nei confronti del: contributiIlacquirente è tenuto, solidalmente con il condomino alienante, al pagamento dei contributi relativi all’anno in corso e a quello precedente. Il legislatore ha ribadito tale disposizione in modo da agevolare la soddisfazione dei crediti del ...

