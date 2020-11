Carri armati, spazio e droni. Ecco dove la Difesa europea può fare di più (Di venerdì 20 novembre 2020) “Elevati livelli di frammentazione e scarsi investimenti nella cooperazione”. È il quadro d’insieme sulla Difesa europea che arriva dall’Eda, l’agenzia di Bruxelles che si occupa del settore, presentato oggi per la prima volta ai ministri della Difesa riuniti dall’Alto rappresentate Josep Borrell. Si tratta dell’edizione numero uno della revisione coordinata annuale sulla Difesa (Card), tra i tre strumenti (con Pesco e fondo Edf) con cui l’Ue ha scelto di rilanciarsi da tempo nel campo della Difesa. Tra Carri armati e cyber, la Card segnala ben 55 nuove opportunità di sviluppo cooperativo. LO STRUMENTO Le finalità della revisione le aveva spiegate a Formiche.net lo scorso luglio il neo chief executive dell’Eda, il ceco Ji?í Šedivý: “Il suo obiettivo è quello di ... Leggi su formiche (Di venerdì 20 novembre 2020) “Elevati livelli di frammentazione e scarsi investimenti nella cooperazione”. È il quadro d’insieme sullache arriva dall’Eda, l’agenzia di Bruxelles che si occupa del settore, presentato oggi per la prima volta ai ministri dellariuniti dall’Alto rappresentate Josep Borrell. Si tratta dell’edizione numero uno della revisione coordinata annuale sulla(Card), tra i tre strumenti (con Pesco e fondo Edf) con cui l’Ue ha scelto di rilanciarsi da tempo nel campo della. Trae cyber, la Card segnala ben 55 nuove opportunità di sviluppo cooperativo. LO STRUMENTO Le finalità della revisione le aveva spiegate a Formiche.net lo scorso luglio il neo chief executive dell’Eda, il ceco Ji?í Šedivý: “Il suo obiettivo è quello di ...

