Carlo Conti torna a Tale e Quale Show dopo il Covid e presenta la finale con tutte le imitazioni da Ultimo a Ghali (Di venerdì 20 novembre 2020) Carlo Conti torna a Tale e Quale Show dopo aver superato il duro scoglio del Coronavirus. Il conduttore aveva presentato la semifinale da casa, dopo che solo una settimana prima era stato costretto allo stop a causa del necessario ricovero in ospedale. La decima edizione di Tale e Quale Show si allunga di una puntata e accoglie il suo storico conduttore, che in queste settimane era stato sostituito dalla giuria in studio, composta da Loretta Goggi, Vincenzo Salemme e Giorgio Panariello. Il Torneo giunge quindi a conclusione con il Campione dei Campioni che sarà eletto al termine di quest'ultima puntata. La classifica provvisoria è guidata da Virginio, con Lidia ...

