Carestia | interferenze e droni Ecco la guerra in Yemen

(Di venerdì 20 novembre 2020) Per la terza volta in tre giorni i sauditi dichiarano di aver intercettatoesplosivi lanciati dal territorioita dai ribelli Houthi. Gli Houthi sono un gruppo indipendentista del Nord che da cinque anni controlla ampie fette del Paese ed è stato in grado di rovesciare il governo: contro di loro l’Arabia Saudita ha guidato un intervento militare che da altrettanti anni cerca, senza successo, di ristabilire l’ordine in quello che è uno dei teatri di conflitto proxy tra Riad e Teheran. I ribelliiti hanno infatti collegamenti piuttosto profondi con i Pasdaran, che li assistono sul piano militare. A settembre del 2019 una serie disofisticati e missili da crociera lanciati dai ribelliiti (probabilmente in coordinamento con i partner iraniani) si abbatté contro gli impianti ...