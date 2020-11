Cara Anita | per noi sei l’immagine della sconfitta e l' ultima occasione

Leggi su huffingtonpost

(Di venerdì 20 novembre 2020), scrivo a te, a nome di tante altre ragazze e ragazzi che stanno lottando per i propri diritti di studiare, di vivere assieme ai vostri coetanei, di crescere e di poter scegliere il proprio futuro sulla base di conoscenze acquisite e di esperienze fatte. Tu e qualche tua straordinaria amica siete un esempio per chi, come me, vorrebbe un paese diverso, ma che per colpaclasse dirigente che abbiamo eletto, ha deciso che siete superflue. Qualche dirigente scolastico dice che non potete più sedervi sui gradini del vostro liceo perché non è “un luogo adatto” all’insegnamento, mentre, evidentemente, l’isolamento in casa, la domiciliazione delle vostre vite è una scelta sensata. I vostri dirigenti non ricordano le condizioni nelle quali don Milani ha scritto una delle pagine più altepedagogia di ogni ...