Capelli ricci e non solo come seta pura | mai provato i prodotti alla glicerina?

(Di venerdì 20 novembre 2020) La glicerina è una delle massime protagoniste della cosmesi: non c’è crema, siero, shampoo, balsamo che non la accolga a braccia aperte nella propria formulazione. Il motivo? Il suo effetto idratante e protettivo, tale da restituire la giusta dose d’acqua alla pelle. Necessità primaria, specialmente in inverno quando l’epidermide e anche i capelli tendono a seccarsi a causa degli agenti atmosferici quali vento e freddo.

La glicerina è un ingrediente prezioso per reidratare in profondità sia il capello sia il cuoio capelluto. Ecco i motivi e i modi per utilizzarla, sfruttando al massimo le sue proprietà benefiche ...