Campioni rotti o contagiati | maledetta sosta | così la pausa Nazionali ha devastato i nostri club

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 20 novembre 2020) In occasione dellaper lepiù contestata di sempre sono partiti per i rispettivi Paesi 137 calciatori deidi serie A. Già in tempi ordinari ogni volta che le società lasciano andare i propri tesserati cominciano gli scongiuri, ma stavolta, nel bel mezzo di un'emergenza sanitaria globale, al rischio infortuni e imprevisti vari si è sommato quello di venire a contatto col Covid-19. Per questo, dei giocatori succitati, nelle ultime ore alcuni hanno fatto ritorno alla base con qualche acciacco, altri dopo essersi esposti a un rischio enorme per scaldare la panchina, altri ancora, come direbbero i generali dell'esercito inglese, sono missed in action, dispersi sul campo. Già, perché il fronte deisi è rimpolpato proprio a causa di questo mega melting-pot globale, e alcuni calciatori pescati ...