Campania nel caos, De Luca schiuma rabbia e insulta tutti: “Imbecilli”, “Cialtroni”, “Sciacalli” (video) (Di venerdì 20 novembre 2020) Il solito show, all’indomani dell’ennesimo bilancio drammatico per la Campania, sul fronte Covid. Vincenzo De Luca nella sua diretta “a senso unico” colleziona insulti e improperi, schiumando rabbia, come al solito. Ne ha per tutti: De Magistris, Di Maio, Speranza, Bonafede. L’unico bravo, pacificatore, statista di razza, è lui, lo sceriffo senza pistola. De Luca contro De Magistris “Nessuno litiga in Campania, solo uno si fa pubblicità. Ho ascoltato in questi giorni gli appelli a non litigare. Qui in Campania nessuno sta litigando, la Regione è concentrata sul lavoro, a Napoli c’è un imbecille che litiga da solo, cerca di fare sciacallaggio per farsi pubblicità, nascondere la sua nullità amministrativa e il fatto che non ha mosso un dito per dare una ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 20 novembre 2020) Il solito show, all’indomani dell’ennesimo bilancio drammatico per la, sul fronte Covid. Vincenzo Denella sua diretta “a senso unico” colleziona insulti e improperi,ndo, come al solito. Ne ha per: De Magistris, Di Maio, Speranza, Bonafede. L’unico bravo, pacificatore, statista di razza, è lui, lo sceriffo senza pistola. Decontro De Magistris “Nessuno litiga in, solo uno si fa pubblicità. Ho ascoltato in questi giorni gli appelli a non litigare. Qui innessuno sta litigando, la Regione è concentrata sul lavoro, a Napoli c’è un imbecille che litiga da solo, cerca di fare sciacallaggio per farsi pubblicità, nascondere la sua nullità amministrativa e il fatto che non ha mosso un dito per dare una ...

