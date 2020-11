Campania, il 47% dei posti letto in ospedale è occupato da pazienti Covid (Di venerdì 20 novembre 2020) ansa foto I contagi Covid non calano, 3334 i positivi: ma più di duemila in guariti 19 novembre 2020 Coronavirus, nuovo decesso a Casoria: morto un uomo 19 novembre 2020 Il monitoraggio indipendente ... Leggi su napolitoday (Di venerdì 20 novembre 2020) ansa foto I contaginon calano, 3334 i positivi: ma più di duemila in guariti 19 novembre 2020 Coronavirus, nuovo decesso a Casoria: morto un uomo 19 novembre 2020 Il monitoraggio indipendente ...

irastadilarsson : @you_trend DECEDUTI: Lombardia +175 Piemonte +88 Veneto +66 Toscana +48 E-R +47 Sicilia +43 Lazio +41 Liguria +29… - 11secon : #COVID19 - #Campania 19/11 2.136 Benevento (+47) 6.066 Avellino (+143) 15.152 Salerno (+490) 23.819 Caserta (??+678… - NapoliToday : #Cronaca Campania, il 47% dei posti letto in ospedale è occupato da positivi al Covid - irastadilarsson : @you_trend RICOVERATI CON SINTOMI 19/11/2020: Lazio +47 Veneto +42 E-R +40 Abruzzo +37 Campania +28 FVG +15 Sardeg… - VivMilano : RT @BreakingItalyNe: CORONAVIRUS IN ITALIA: Altri 753 nuovi decessi nel Paese, in totale sono 47.217: Sale a 1.338.337 morti nel Mondo [UP… -

Ultime Notizie dalla rete : Campania 47% Campania, il 47% dei posti letto in ospedale è occupato da pazienti Covid NapoliToday Pneumatici invernali, da Nokian la soluzione anche per i SUV

Cronachedellacampania.it - Testata giornalistica Reg N. 1301/2016 RS N.7 ROC 030531 Direttore : Giuseppe Del Gaudio Email : info [@] cronachedellacampaina.it Ove non espressamente ...

Fuga dalla Regione, lavorano da casa in smart working 8 impiegati su dieci

Boom a Palazzo Santa Lucia: su 3600 dipendenti della giunta sono fuori ufficio 2834 unità, 141 dirigenti in lavoro agile su 217 In Comune su circa 6 ...

Cronachedellacampania.it - Testata giornalistica Reg N. 1301/2016 RS N.7 ROC 030531 Direttore : Giuseppe Del Gaudio Email : info [@] cronachedellacampaina.it Ove non espressamente ...Boom a Palazzo Santa Lucia: su 3600 dipendenti della giunta sono fuori ufficio 2834 unità, 141 dirigenti in lavoro agile su 217 In Comune su circa 6 ...