Campania, ancora maltempo: prorogata l’allerta meteo (Di venerdì 20 novembre 2020) La Protezione civile della Regione Campania ha prorogato l’allerta meteo attualmente in vigore sulla Campania fino alle 18 di domani sull’intero territorio con criticità idrogeologica Gialla e un alert per venti forti e mare agitato. Attualmente è in vigore (con scadenza alle 9 di domani mattina, sabato 21 novembre) – allerta Arancione sulle zone 1,2,3,4 (Zona L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di venerdì 20 novembre 2020) La Protezione civile della Regioneha prorogatoattualmente in vigore sullafino alle 18 di domani sull’intero territorio con criticità idrogeologica Gialla e un alert per venti forti e mare agitato. Attualmente è in vigore (con scadenza alle 9 di domani mattina, sabato 21 novembre) – allerta Arancione sulle zone 1,2,3,4 (Zona L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

petergomezblog : la Campania diventa zona rossa, De Luca spara contro il governo: “Meglio esecutivo di unità nazionale invece che di… - identit12 : RT @Ruffino_Lorenzo: Tassi di positività in calo, anche abbastanza deciso, in Campania, Piemonte, Liguria, Marche, Umbria, Basilicata. Lomb… - radiocampania : In riproduzione su Radio Campania: Voglio ancora a te di Emiliana Cantone! Sintonizzati ora. - simoventurini1 : RT @Giul_Granato: Ci sono le scarpe della #Lidl e poi quelle indossate da una lavoratrice del 118. Siamo nella Campania di #Deluca e a 9 m… - uaua75 : RT @fattoquotidiano: La Campania è stata l’ultima regione ad aprire le scuole, il 24 settembre. È stata la prima a chiuderle quando l’Itali… -