Campania, a gennaio le prime dosi del vaccino: chi potrà farlo. Ma mancano i frigoriferi (Di venerdì 20 novembre 2020) Le prime dosi del vaccino statunitense, quelle messe a punto dalla Pfitzer, arriveranno in Italia a fine gennaio. Le Regioni si preparano a stilare la prima bozza di un piano vaccinale da trasmettere, entro il 23 novembre, al commissario straordinario per l’emergenza Covid Domenico Arcuri. A usufruire per primi del vaccino saranno il personale sanitario, L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di venerdì 20 novembre 2020) Ledelstatunitense, quelle messe a punto dalla Pfitzer, arriveranno in Italia a fine. Le Regioni si preparano a stilare la prima bozza di un piano vaccinale da trasmettere, entro il 23 novembre, al commissario straordinario per l’emergenza Covid Domenico Arcuri. A usufruire per primi delsaranno il personale sanitario, L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

_SiGonfiaLaRete : Vaccino #Covid a gennaio, in #Campania arriveranno 340 mila dosi - CalcioNapoli24 : - SiamoPartenopei : Vaccino Covid-19 Italia, a gennaio le prime 340 mila dosi in Campania: deciso il piano di distribuzione - SiamoPartenopei : Coronavirus, pronto il piano vaccino: a gennaio le prime 340 mila dosi in Campania, i dettagli - irpiniatimes1 : Campania, a gennaio il vaccino anticovid: priorità a sanitari e ospiti di Rsa -