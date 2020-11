Calciomercato Juventus, svolta per il nuovo portiere: si taglia lo stipendio (Di venerdì 20 novembre 2020) La Juventus si starebbe già guardando intorno per il futuro della propria porta. Wojciech Szczesny è il titolare dei bianconeri e vi resterà per ancora molto tempo, salvo cali nelle prestazioni, fin qui assolutamente all’altezza, o risvolti inaspettati di Calciomercato. Per quanto riguarda invece Gianluigi Buffon compirà presto 43 anni ed il suo contratto scadrà a giugno del 2021. In attesa di capire cosa deciderà l’estremo difensore di Carrara sul suo futuro, la Juventus starebbe vagliando il mercato dei portieri ed avrebbe individuato una possibile occasione dalla Premier League. LEGGI ANCHE: Calciomercato, dalla Spagna sicuri: Dembélé firma con la Juventus LEGGI ANCHE: Calciomercato Juventus, addio a Khedira: arrivano due italiani? Fabio Paratici, CFO della ... Leggi su tuttojuve24 (Di venerdì 20 novembre 2020) Lasi starebbe già guardando intorno per il futuro della propria porta. Wojciech Szczesny è il titolare dei bianconeri e vi resterà per ancora molto tempo, salvo cali nelle prestazioni, fin qui assolutamente all’altezza, o risvolti inaspettati di. Per quanto riguarda invece Gianluigi Buffon compirà presto 43 anni ed il suo contratto scadrà a giugno del 2021. In attesa di capire cosa deciderà l’estremo difensore di Carrara sul suo futuro, lastarebbe vagliando il mercato dei portieri ed avrebbe individuato una possibile occasione dalla Premier League. LEGGI ANCHE:, dalla Spagna sicuri: Dembélé firma con laLEGGI ANCHE:, addio a Khedira: arrivano due italiani? Fabio Paratici, CFO della ...

