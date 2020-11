Calciomercato Juventus, piano di Pogba per lasciare il Manchester United (Di venerdì 20 novembre 2020) Dall’Inghilterra si rinnovano voci sul futuro di Paul Pogba che vorrebbe lasciare il Manchester United, non essendo più felice nei Red Devils. Il francese è da sempre nelle mire della Juventus e tanti tifosi sognano un suo ritorno da tempo. Raiola fu il regista di quella straordinaria operazione che ai tempi lo fecero diventare il calciatore più costoso della storia ma la sua felicità nel club è scesa man mano che passava il tempo, di pari passo con le sue prestazione. Negli ultimi tempi il suo rendimento è calato di molto, ma questo non sembrerebbe impedirgli di avere ancora grossi estimatori in Europa. LEGGI ANCHE: Calciomercato, dalla Spagna sicuri: Dembélé firma con la Juventus LEGGI ANCHE: Calciomercato Juventus, cessione di ... Leggi su tuttojuve24 (Di venerdì 20 novembre 2020) Dall’Inghilterra si rinnovano voci sul futuro di Paulche vorrebbeil, non essendo più felice nei Red Devils. Il francese è da sempre nelle mire dellae tanti tifosi sognano un suo ritorno da tempo. Raiola fu il regista di quella straordinaria operazione che ai tempi lo fecero diventare il calciatore più costoso della storia ma la sua felicità nel club è scesa man mano che passava il tempo, di pari passo con le sue prestazione. Negli ultimi tempi il suo rendimento è calato di molto, ma questo non sembrerebbe impedirgli di avere ancora grossi estimatori in Europa. LEGGI ANCHE:, dalla Spagna sicuri: Dembélé firma con laLEGGI ANCHE:, cessione di ...

