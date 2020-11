Calciomercato Juventus | in arrivo la rivelazione della Serie A | il piano

Leggi su inews24

(Di venerdì 20 novembre 2020) Non si ferma mai il, con Paratici attivo sul mercato. Nel mirino bianconero un centrocampistaNazionale. Lacontinua a lavorare sul. Infatti, nonostante la formazione bianconera abbia conservato l’imbattibilità, non viene comunque da un inizio entusiasmante, con solamente tre vittorie nelle prime sette giornate. Un inizio non entusiasmante per L'articolo proviene da Inews.it.