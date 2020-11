Calciomercato Juventus, duello con il Milan: nuovo nome dal Portogallo (Di venerdì 20 novembre 2020) Si pensa alla difesa del futuro in casa Juventus con un nuovo giovane portoghese. Il quotidiano A Bola inserisce il giocatore nella lista di Paratici che prepara l’assalto per il prossimo mercato estivo. Il Calciomercato bianconero è da sempre in cerca di talenti per blindare il proprio futuro, soprattutto in un reparto che appare prossimo allo svecchiamento, con Chiellini che potrebbe maturare l’addio al calcio a fine stagione. LEGGI ANCHE: Juventus, Sissoko rivela: "Consigliai Osimhen alla Juve. Su Camavinga..." LEGGI ANCHE: Juventus, Vieri: "Tutti i cicli finiscono prima o poi, l'Inter ha più fame. Su Ibra..." Nuno Mendes, difensore dello Sporting LisbonaCalciomercato Juventus, rinforzo in difesa: occhi a Lisbona Nuno Mendes, classe 2002, sarebbe così il ... Leggi su tuttojuve24 (Di venerdì 20 novembre 2020) Si pensa alla difesa del futuro in casacon ungiovane portoghese. Il quotidiano A Bola inserisce il giocatore nella lista di Paratici che prepara l’assalto per il prossimo mercato estivo. Ilbianconero è da sempre in cerca di talenti per blindare il proprio futuro, soprattutto in un reparto che appare prossimo allo svecchiamento, con Chiellini che potrebbe maturare l’addio al calcio a fine stagione. LEGGI ANCHE:, Sissoko rivela: "Consigliai Osimhen alla Juve. Su Camavinga..." LEGGI ANCHE:, Vieri: "Tutti i cicli finiscono prima o poi, l'Inter ha più fame. Su Ibra..." Nuno Mendes, difensore dello Sporting Lisbona, rinforzo in difesa: occhi a Lisbona Nuno Mendes, classe 2002, sarebbe così il ...

