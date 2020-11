Calciomercato Juventus, dalla Germania: “Svolta vicina, andrà in Premier” (Di venerdì 20 novembre 2020) Durante la scorsa sessione di Calciomercato, la Juventus avrebbe provato a sistemare in particolar modo due esuberi; Gonzalo Higuain e Sami Khedira. Per il primo, la situazione si è risolta favorevolmente, con il Pipita che ha risolto il contratto con la Vecchia Signora accasandosi all’Inter Miami. Il discorso relativo al centrocampista tedesco è particolare, in quanto la società avrebbe provato a convincere l’ex Real Madrid a lasciare la Continassa, ma Khedira si sarebbe impuntato, dichiarando di voler rimanere alla Juventus fino al termine dell’accordo. Un braccio di ferro che dura da parecchie settimane e che avrebbe irritato i vertici del club campione d’Italia, desiderosi di liberarsi dell’importante ingaggio percepito dal tedesco, finito ai margini del progetto di Andrea Pirlo. LEGGI ANCHE: Calciomercato ... Leggi su tuttojuve24 (Di venerdì 20 novembre 2020) Durante la scorsa sessione di, laavrebbe provato a sistemare in particolar modo due esuberi; Gonzalo Higuain e Sami Khedira. Per il primo, la situazione si è risolta favorevolmente, con il Pipita che ha risolto il contratto con la Vecchia Signora accasandosi all’Inter Miami. Il discorso relativo al centrocampista tedesco è particolare, in quanto la società avrebbe provato a convincere l’ex Real Madrid a lasciare la Continassa, ma Khedira si sarebbe impuntato, dichiarando di voler rimanere allafino al termine dell’accordo. Un braccio di ferro che dura da parecchie settimane e che avrebbe irritato i vertici del club campione d’Italia, desiderosi di liberarsi dell’importante ingaggio percepito dal tedesco, finito ai margini del progetto di Andrea Pirlo. LEGGI ANCHE:...

