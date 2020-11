Calabria: Pedica, 'Conte vada in regione' (Di venerdì 20 novembre 2020) Roma, 20 nov. (Adnkronos) - “Alla luce della nuova inchiesta giudiziaria, che ha portato all'arresto tra gli altri del presidente del Consiglio regionale Tallini, e del caos nella sanità è chiaro che la Calabria è diventato un problema nazionale. Questa regione non può restare abbandonata a se stessa”. Lo afferma in una nota Stefano Pedica del Pd. “Adesso più che mai tutti i cittadini onesti hanno bisogno di sentire la presenza dello Stato -aggiunge Pedica-. Conte non esiti ad andare in Calabria. vada a vedere con i suoi occhi gli ospedali calabresi, vada a ringraziare tutti gli operatori sanitari che in questo momento stanno dando il massimo per salvare vite umane, lavorando in una situazione assurda, da terzo mondo”. Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 20 novembre 2020) Roma, 20 nov. (Adnkronos) - “Alla luce della nuova inchiesta giudiziaria, che ha portato all'arresto tra gli altri del presidente del Consiglio regionale Tallini, e del caos nella sanità è chiaro che laè diventato un problema nazionale. Questanon può restare abbandonata a se stessa”. Lo afferma in una nota Stefanodel Pd. “Adesso più che mai tutti i cittadini onesti hanno bisogno di sentire la presenza dello Stato -aggiunge-.non esiti ad andare ina vedere con i suoi occhi gli ospedali calabresi,a ringraziare tutti gli operatori sanitari che in questo momento stanno dando il massimo per salvare vite umane, lavorando in una situazione assurda, da terzo mondo”.

