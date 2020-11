Calabria, Morra: “Ogni popolo ha la classe politica che merita”. Salvini: “Subito dimissioni di questo deficiente” (Di venerdì 20 novembre 2020) Nicola Morra nella bufera dopo le sue dichiarazioni sulla Regione Calabria e su Jole Santelli, il Centrodestra chiede le dimissioni. Il Presidente della Commissione parlamentare antimafia Nicola Morra finisce nella bufera per le sue dichiarazioni sulla Regione Calabria e su Jole Santelli. Commentando l’arresto e la carriera politica di Domenico Tallini, Morra ha usato parole dure che hanno scatenato le polemiche. Dura la reazione del Centrodestra che con il leader della Lega Matteo Salvini chiede le dimissioni di Morra, che nel suo intervento a Radio Capital ha parlato anche di Jole Santelli. Nicola Morra sull’arresto di Domenico Tallini: “È stato forse il più votato in ... Leggi su newsmondo (Di venerdì 20 novembre 2020) Nicolanella bufera dopo le sue dichiarazioni sulla Regionee su Jole Santelli, il Centrodestra chiede le. Il Presidente della Commissione parlamentare antimafia Nicolafinisce nella bufera per le sue dichiarazioni sulla Regionee su Jole Santelli. Commentando l’arresto e la carrieradi Domenico Tallini,ha usato parole dure che hanno scatenato le polemiche. Dura la reazione del Centrodestra che con il leader della Lega Matteochiede ledi, che nel suo intervento a Radio Capital ha parlato anche di Jole Santelli. Nicolasull’arresto di Domenico Tallini: “È stato forse il più votato in ...

GiovanniToti : Morra si dovrebbe scusare e poi dimettere perché non può ricoprire un ruolo istituzionale. La #Calabria non merita… - fattoquotidiano : Calabria, Morra: “Noto a tutti che Santelli era gravemente malata, cittadini responsabili delle proprie scelte”. Il… - petergomezblog : ‘Ndrangheta e sanità: arrestato per concorso esterno Domenico Tallini (Fi), presidente del Consiglio regionale dell… - nalisasi : @CucchiRiccardo Caro Sig. Cucchi da catanzarese le dico che purtroppo anche se crude le affermazioni di Morra sono… - micheladania : RT @carlaruocco1: La mia piena solidarietà a @NicolaMorra63 , l'attacco strumentale e trasversale che sta subendo, in questo momento così d… -