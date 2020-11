Calabria | M5s | prendiamo le distanze dalle parole di Morra

Leggi su ilfogliettone

(Di venerdì 20 novembre 2020) "Le affermazioni del senatore Nicolasulla presidente Santelli, i cittadini calabresi e i malati oncologici non rispecchiano il pensiero del Movimento 5 Stelle, che ne prende le. I cittadini chiamati al voto e ad esprimere la loro preferenza lo fanno sulla base della loro libera e insindacabile opinione. E proprio in virtù di questa libertà dovrebbero essere i partiti del centro destra a chiedere scusa ai cittadini calabresi per aver candidato e fatto eleggere personaggi come Tallini, oggi agli arresti". Lo afferma in una nota il Movimento 5 Stelle.