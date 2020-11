Calabria, Forza Italia attacca Morra (M5s) per le frasi ingiuriose su Santelli: 'Parole vergognose, si dimetta' - Sdegno anche dal Movimento:... (Di venerdì 20 novembre 2020) 'Nicola Morra è riuscito ad offendere la memoria di una persona che non c'è più come Jole Santelli, ad offendere tutti i calabresi che sembravano rei di chissà quale colpa, e ad offendere anche i ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di venerdì 20 novembre 2020) 'Nicolaè riuscito ad offendere la memoria di una persona che non c'è più come Jole, ad offendere tutti i calabresi che sembravano rei di chissà quale colpa, e ad offenderei ...

Mov5Stelle : Alle ultime elezioni regionali l'attuale Presidente del Consiglio Regionale della #Calabria Mimmo Tallini, di Forza… - GiovanniToti : Morra si dovrebbe scusare e poi dimettere perché non può ricoprire un ruolo istituzionale. La #Calabria non merita… - SchiavoneRaffy : RT @GiovanniToti: Morra si dovrebbe scusare e poi dimettere perché non può ricoprire un ruolo istituzionale. La #Calabria non merita tutto… - PaolaTacconi : RT @ElioLannutti: Il presidente del Consiglio regionale Calabria, Domenico Tallini, 68 anni, di Forza Italia, è stato arrestato con l’accus… - antonel52837259 : RT @ElioLannutti: Il presidente del Consiglio regionale Calabria, Domenico Tallini, 68 anni, di Forza Italia, è stato arrestato con l’accus… -