Calabria | Ferraioli Fi | ' Morra irrecuperabile | oltraggia chi lo ha eletto'

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 20 novembre 2020) Roma, 20 nov. (Adnkronos) - "Chi è? Un senatore in quota 5 stelle, genovese di nascita (ma con marcato accento calabrese) 'elevato agli altari della politica', da calabresi. In ragione dello status di parlamentareinha ritenuto di poter qualificare '' l'intera popolazione di. Un 'duro e puro' , che, però, ben ha saputo attivarsi, richiedere e accettare il sostegno e i voti calabresi e che, presumibilmente, non ha ben lavorato per far acquisire ai suoi studenti eventuali regole civiche, utili ad azzerare la 'etichetta di' che tanto non piace al. Da deputata, rilevo che anche, pur non essendo calabrese, ben potrebbe afferire alla categoria dei cosiddetti ...