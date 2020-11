Calabria | Baldino M5S | ' inaudita censura Rai su Morra'

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 21 novembre 2020) Roma, 20 nov. (Adnkronos) - "Io per prima ho biasimato le parole di Nicolaperché per esprimere lo stesso concetto avrebbe potuto evitare di citare in quel modo Jole Santelli. Quello che è successo stasera, però, ha dell'incredibile e io voglio sapere chi ha deciso dire Nicola a 'Titolo V'. È una cosae ingiustificabile soprattutto per il servizio pubblico dove peraltro in passato è stato dato spazio finanche ai Casamonica... Siamo negli anni venti del duemila e non del millenovecento, credo che sia necessario che qualcuno informi la rete". Così in un post su Facebook Vittoria, deputata del MoVimento 5 Stelle.