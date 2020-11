Cagliari, Godin positivo al Coronavirus. Nandez escluso dai convocati, salta la Juve (Di venerdì 20 novembre 2020) Cagliari, Godin positivo al Coronavirus. Nandez escluso dai convocati, salta il match con la Juventus. Leggi su 90min (Di venerdì 20 novembre 2020)aldaiil match con lantus.

DiMarzio : #JuveCagliari | #Cagliari, #Godin positivo al #COVID19. Anche #Nandez out contro la #Juventus - SkySport : ULTIM'ORA COVID-19 CAGLIARI, DIEGO GODIN POSITIVO AL CORONAVIRUS IN ISOLAMENTO ANCHE NAHITAN NANDEZ - infoitsport : Cagliari, Godin positivo al Coronavirus. Anche Nandez out contro la Juve - infoitsport : Diego Godin positivo al Covid-19: il comunicato del Cagliari. Nandez negativo ma non convocato - infoitsport : Diego Godín è positivo al Covid: l'annuncio del Cagliari -