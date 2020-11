Cagliari, Godin con la Juventus. Rinviata l’eterna sfida con Cristiano (Di venerdì 20 novembre 2020) Godin positivo al Covid: salterà Juventus-Cagliari. Niente sfida nella sfida con il “nemico” Cristiano Ronaldo Defezione importante per Eusebio Di Francesco alla vigilia del match con la Juventus. Il Cagliari dovrà fare a meno di Godin contro i bianconeri. Non si rinnoverà dunque la sfida nella sfida tra il centrale uruguagio e Cristiano Ronaldo, Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di venerdì 20 novembre 2020)positivo al Covid: salterà. Nientenellacon il “nemico”Ronaldo Defezione importante per Eusebio Di Francesco alla vigilia del match con la. Ildovrà fare a meno dicontro i bianconeri. Non si rinnoverà dunque lanellatra il centrale uruguagio eRonaldo, Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

