Buongiorno dalla Borsa 20 novembre 2020

(Di venerdì 20 novembre 2020) (Tele) – Nessuna variazione significativa in chiusura per il listino USA, con il Dow Jones che si attesta sui valori della vigilia a 29.483,23 punti; al contrario, il Nasdaq 100 guadagna lo 0,76% rispetto alla seduta precedente, chiudendo a 11.985,43 punti. Tokyo segna un mediocre calo dello 0,42%, terminando gli scambi a 25.527,4 punti. Shenzhen lievita dello 0,87% e archivia la seduta a 13.777,4 punti. Giornata all’insegna della cautela per i listini azionari europei. Ottima invece la performance di Piazza Affari. Francoforte è stabile, riportando un moderato -0,03%; andamento cauto per Londra, che mostra una performance pari a +0,07%; resistente Parigi, che segna un piccolo aumento dello 0,20%. In luce sul listino milanese il comparto viaggi e intrattenimento, con un +1,68% sul precedente. Grande giornata per Autogrill, che sta mettendo a segno un rialzo del ...