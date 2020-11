BTS | 10 curiosità sul fenomeno K-pop per l’arrivo del nuovo album «Be»

Leggi su vanityfair

(Di venerdì 20 novembre 2020) Più di 20 milioni di album fisici polverizzati in meno di 7 anni e 19 volte nel Guinness dei Primati in appena 3. Stiamo parlando dei BTS, il fenomeno K-pop che ha cambiato le regole dello show biz. I Re Mida della musica hanno pubblicano oggi il nuovo album intitolato BE. L’ottavo della loro sfolgorante carriera e il quinto in lingua madre. Il disco è lanciato dal singolo Life Goes On che I BTS porteranno sul palco degli American Music Awards 2020 (in consegna domenica 22 novembre) dove sono in lizza con due nomination di peso: quella per il premio come «Artista social preferito» e «Duo o gruppo preferito – Pop/Rock».