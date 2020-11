Bruxelles, Sassoli riapre (in anticipo) l’ufficio presenze. Gli eurodeputati tornano a incassare la diaria con una settimana di anticipo (Di venerdì 20 novembre 2020) E’ durata 21 giorni esatti, non uno di più ma sette meno del previsto, la “dieta” degli eurodeputati che a fine ottobre avevano protestato alla notizia dell’improvvida chiusura dell’ufficio che registra le presenze a Bruxelles garantendo 323 euro di diaria al giorno, oltre lo stipendio di 6.600 euro. La chiusura era stata avvallata dal presidente David Sassoli a partire dal 2 novembre e la decisione gli costò vibranti mail di disapprovazione, nonostante lo scopo fosse frenare i contagi che galoppavano in Parlamento tra deputati, collaboratori, staff degli uffici. La serrata doveva valere fino al 30 novembre, ma gli euroeletti non hanno resistito tanto: già il 18 novembre, alla conferenza dei presidenti, la maggior parte dei gruppi politici ha chiesto la riapertura a partire dal 23 e ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 20 novembre 2020) E’ durata 21 giorni esatti, non uno di più ma sette meno del previsto, la “dieta” degliche a fine ottobre avevano protestato alla notizia dell’improvvida chiusura delche registra legarantendo 323 euro dial giorno, oltre lo stipendio di 6.600 euro. La chiusura era stata avvallata dal presidente Davida partire dal 2 novembre e la decisione gli costò vibranti mail di disapprovazione, nonostante lo scopo fosse frenare i contagi che galoppavano in Parlamento tra deputati, collaboratori, staff degli uffici. La serrata doveva valere fino al 30 novembre, ma gli euroeletti non hanno resistito tanto: già il 18 novembre, alla conferenza dei presidenti, la maggior parte dei gruppi politici ha chiesto la riapertura a partire dal 23 e ...

Yogaolic : RT @fattoquotidiano: Bruxelles, Sassoli riapre (in anticipo) l’ufficio presenze. Gli eurodeputati tornano a incassare la diaria con una set… - fattoquotidiano : Bruxelles, Sassoli riapre (in anticipo) l’ufficio presenze. Gli eurodeputati tornano a incassare la diaria con una… - masterx_iulm : Botta e risposta tra il presidente del #Parlamento #europeo @EP_President e alcuni eurodeputati che contestano la d… - Enzaedma60 : RT @salvatore1953: Fine del sogno di Conte! Come detto giorni fa! BRUXELLES Lagarde contro Sassoli: «Cancellare il debito? No» E' come chie… - gbrera : RT @salvatore1953: Fine del sogno di Conte! Come detto giorni fa! BRUXELLES Lagarde contro Sassoli: «Cancellare il debito? No» E' come chie… -