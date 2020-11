Brunetta esilarante | per 29 volte dice la stessa frase all’inviato di CartaBianca video

Leggi su secoloditalia

(Di venerdì 20 novembre 2020) Renatospiazza Enrico Lucci. Il “duello” è andato in onda a, la trasmissione di Bianca Berlinguer in onda su Rai 3. Si tratta di un servizio di Enrico Lucci. Nella tragedia mondiale del Covid c’è un solo sentimento che riguarda tutti, la paura. Enrico Lucci ha incontrato i politici per conoscere le loro paure. Davanti Montecitorio ha fermato alcuni deputati. Cosa rispondeLucci ha intercettato Renatodavanti al Transatlantico e ha tentato di intervistarlo. Il risultato? Guardate voi stessi il. Lucci chiede cosa volesse dire il forzista circa le paure degli italiani in ambito economico e sanitario, nel bel mezzo della pandemia da coronavirus. Ma nulla da fare.non vuole rispondere. Si limita a ripetere in modo ossessivo: «Buon ...