Brad Pitt si dedica ai più bisognosi, con mascherina e guanti distribuisce frutta a Los Angeles (Di venerdì 20 novembre 2020) In tenuta anti-covid, con tanto di mascherina e guanti, è passato inosservato per un bel po', mentre scaricava frutta, verdura e altri generi alimentari e la distribuiva ai bisognosi in un quartiere ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di venerdì 20 novembre 2020) In tenuta anti-covid, con tanto di, è passato inosservato per un bel po', mentre scaricava, verdura e altri generi alimentari e la distribuiva aiin un quartiere ...

