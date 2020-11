Brad Pitt fattorino per i bisognosi, nessuno lo riconosce (Di venerdì 20 novembre 2020) Impazza sui social facendo il giro del mondo lo scatto di Brad Pitt irriconoscibile che consegna frutta e verdura per i più bisognosi. L’accaduto ha rivelato che l’affascinante attore ha lavorato in forma anonima per tutto il giorno, ha scaricato casse di alimenti senza mai lamentarsi ma soprattutto nascosto dietro la mascherina non è stato riconosciuto e questo gli ha permesso di svolgere il suo lavoro di volontario tranquillamente. La notizia resa nota per prima dal Daily Mail ha davvero incuriosito anche se Pitt non è nuovo a questo tipo di iniziative. L’attore è stato individuato solo a fine giornata quando si è preso 5 minuti di pausa per fumare una sigaretta: “...era quello che afferrava più scatole di chiunque altro, riuscendo a portarne sei per volta su un carrello”. Straordinario, ... Leggi su quotidianpost (Di venerdì 20 novembre 2020) Impazza sui social facendo il giro del mondo lo scatto diirriconoscibile che consegna frutta e verdura per i più. L’accaduto ha rivelato che l’affascinante attore ha lavorato in forma anonima per tutto il giorno, ha scaricato casse di alimenti senza mai lamentarsi ma soprattutto nascosto dietro la mascherina non è stato riconosciuto e questo gli ha permesso di svolgere il suo lavoro di volontario tranquillamente. La notizia resa nota per prima dal Daily Mail ha davvero incuriosito anche senon è nuovo a questo tipo di iniziative. L’attore è stato individuato solo a fine giornata quando si è preso 5 minuti di pausa per fumare una sigaretta: “...era quello che afferrava più scatole di chiunque altro, riuscendo a portarne sei per volta su un carrello”. Straordinario, ...

Adnkronos : Brad Pitt distribuisce pasti a bisognosi a Los Angeles in anonimato - VanityFairIt : Il premio Oscar è stato sorpreso a South Center Los Angeles mentre, con il volto coperto da una mascherina chirurgi… - Radio105 : L’attore indossava guanti e mascherina, nel pieno rispetto delle norme anti-Covid, per questo era quasi irriconosci… - QuotidianPost : Brad Pitt fattorino per i bisognosi, nessuno lo riconosce - djinthepast : @Carmen29042011 Ricordo perfettamente la scena, quando il marito della sorella di Claire Forlani, parla con Brad Pi… -