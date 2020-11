Boscaglia: “Le vittorie ci hanno dato carica! Squadra in evoluzione, i rosa hanno capito cosa voglio” (Di venerdì 20 novembre 2020) "È una Squadra in evoluzione, soprattutto sul piano fisico".Lo ha detto Roberto Boscaglia. L'allenatore del Palermo, intervenuto ai microfoni del Corriere dello Sport, Si è soffermato sui 5 risultati utili consecutivi, che hanno permesso alla sua Squadra di abbandonare la zona play-out e avvicinarsi sempre di più all’area play-off: "I miei giocatori hanno già capito cosa chiedo: assoluta disponibilità verso i compagni, intelligenza durante le gare e adesso soprattutto continuità. Ora c’è maggiore consapevolezza nei nostri mezzi ma non abbiamo ancora fatto nulla, dobbiamo ripeterci partita dopo partita”.Palermo, i rosanero risorgono: 11 punti in cinque gare, solo Ternana e Teramo ... Leggi su mediagol (Di venerdì 20 novembre 2020) "È unain, soprattutto sul piano fisico".Lo ha detto Roberto. L'allenatore del Palermo, intervenuto ai microfoni del Corriere dello Sport, Si è soffermato sui 5 risultati utili consecutivi, chepermesso alla suadi abbandonare la zona play-out e avvicinarsi sempre di più all’area play-off: "I miei giocatorigiàchiedo: assoluta disponibilità verso i compagni, intelligenza durante le gare e adesso soprattutto continuità. Ora c’è maggiore consapevolezza nei nostri mezzi ma non abbiamo ancora fatto nulla, dobbiamo ripeterci partita dopo partita”.Palermo, inero risorgono: 11 punti in cinque gare, solo Ternana e Teramo ...

