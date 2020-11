Borussia Dortmund | Giovanni Reyna rinnova fino al 2025

Leggi su sportface

(Di venerdì 20 novembre 2020) Il gioiellinodelper 5 anni, contrattoal. Ilha deciso di puntare tutto sul trequartista diciannovenne, presente e futuro della società giallonera, blindandoloal. Seppur giovanissimo, figlio del più celebre Claudio, ha già collezionato diverse presenze dal suo arrivo in Germania lo scorso anno (dal New York City). Nel suo curriculum 29 presenze e tre gol, più i quattro assist nel match contro il Friburgo, che lo hanno decretato il più giovane calciatore a siglare 4 assist in una sola partita di Bundesliga. SportFace.