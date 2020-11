Bonus spesa Covid illegittimo, scoperti in 700 (Di venerdì 20 novembre 2020) (ANSA) - NAPOLI, 20 NOV - Oltre 700 persone che avevano ottenuto indebitamente il "Bonus spesa Covid- 19", per aver dichiarato falsamente di trovarsi in condizioni di difficoltà economica tali da non ... Leggi su corrieredellosport (Di venerdì 20 novembre 2020) (ANSA) - NAPOLI, 20 NOV - Oltre 700 persone che avevano ottenuto indebitamente il "- 19", per aver dichiarato falsamente di trovarsi in condizioni di difficoltà economica tali da non ...

