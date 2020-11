Bonus spesa Covid 19, multati ben 700 “furbetti”: importi illeciti per oltre 250mila euro (Di venerdì 20 novembre 2020) Cronaca di Napoli: la Finanza ha sanzionato oltre 700 “furbetti” che hanno ottenuto indebitamente il Bonus spesa (destinato alle famiglie maggiormente colpite dalla crisi derivante dall’emergenza Covid 19). Il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Napoli, nell’ambito dei controlli nei confronti dei soggetti percettori dei Bonus spesa Covid 19, ha scoperto che oltre 700 soggetti hanno ottenuto indebitamente il beneficio dichiarando di trovarsi in condizioni di difficoltà economica ovvero di indigenza tali da non consentire nemmeno il minimale approvvigionamento di generi alimentari e di prima necessità. È emerso, infatti, che uno o più componenti dei nuclei familiari monitorati, a seconda dei casi, avevano ricevuto lo ... Leggi su 2anews (Di venerdì 20 novembre 2020) Cronaca di Napoli: la Finanza ha sanzionato700che hanno ottenuto indebitamente il(destinato alle famiglie maggiormente colpite dalla crisi derivante dall’emergenza19). Il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Napoli, nell’ambito dei controlli nei confronti dei soggetti percettori dei19, ha scoperto che700 soggetti hanno ottenuto indebitamente il beneficio dichiarando di trovarsi in condizioni di difficoltà economica ovvero di indigenza tali da non consentire nemmeno il minimale approvvigionamento di generi alimentari e di prima necessità. È emerso, infatti, che uno o più componenti dei nuclei familiari monitorati, a seconda dei casi, avevano ricevuto lo ...

Agenzia_Ansa : #Pandemia, Multate settecento persone per aver indebitamente percepito il 'Bonus spesa covid-19'. #ANSA #20novembre… - repubblica : Napoli, bonus spesa per il Covid senza diritto: sanzionati in 700 - fattoquotidiano : Bonus spesa Covid, nel Comune di Africo 91 domande su 98 erano false: così hanno preso i soldi destinati alle famig… - Raff_Napolitano : La donna che chiede il bonus spesa Covid ma ha più di 300mila euro in banca - louisfornellist : #Napoli, bonus spesa per il #COVID__19 senza diritto: sanzionati in 700 -