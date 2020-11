Bollettino Covid Milano oggi 20 novembre (Di venerdì 20 novembre 2020) Milano, 20 novembre 2020 - E' sempre Milano la provincia più colpita dalla seconda ondata di Covid-19 . Ieri i n 24 ore, nel Milanese sono stati regsstrati 2.928 positivi, di cui 1.134 a Milano ... Leggi su ilgiorno (Di venerdì 20 novembre 2020), 202020 - E' semprela provincia più colpita dalla seconda ondata di-19 . Ieri i n 24 ore, nel Milanese sono stati regsstrati 2.928 positivi, di cui 1.134 a...

LegaSalvini : MORTI PER COVID, CONTE PEGGIO DI TRUMP: SUPERATI I DECESSI DEGLI STATI UNITI - TgrRai : RT @TgrRaiPuglia: 1.456 casi positivi per l'infezione da Covid-19 su 10.102 test . 16 decessi - TGR Puglia - TgrRaiPuglia : 1.456 casi positivi per l'infezione da Covid-19 su 10.102 test . 16 decessi - TGR Puglia - TSTARANTO : Covid: Il bollettino della Puglia del 20 novembre. 10102 test e 1456 casi. 115 nel tarantino - romatoday : Coronavirus, il bollettino di oggi 20 novembre 2020: i nuovi casi Covid regione per regione -