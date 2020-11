Bollettino Coronavirus Italia oggi: i dati della Protezione Civile per il 20 novembre (Di venerdì 20 novembre 2020) L’aggiornamento sulla situazione dei contagi di Coronavirus in Italia oggi con il Bollettino del Ministero della Salute e i dati della Protezione Civile: 36.176 contagi e i 653 decessi di ieri: articolo in aggiornamento I casi suddivisi nelle regioni: in Veneto oggi i nuovi positivi sono 3.468. Ci sono 66 nuovi decessi. I tamponi effettuati sono 15.966. I pazienti in terapia itensiva calano di 10 per un totale di 286. I ricoverati sono 2.294 in aumento di 52. Sono 512 i nuovi casi rilevati nelle ultime 24 ore nelle Marche su un totale di 3.367 tamponi: la percentuale positivi/tamponi è del 29,68% se si considerano solo i test del percorso nuove diagnosi e del 15,2% invece del totale dei tamponi che ne comprende anche ... Leggi su nextquotidiano (Di venerdì 20 novembre 2020) L’aggiornamento sulla situazione dei contagi diincon ildel MinisteroSalute e i: 36.176 contagi e i 653 decessi di ieri: articolo in aggiornamento I casi suddivisi nelle regioni: in Venetoi nuovi positivi sono 3.468. Ci sono 66 nuovi decessi. I tamponi effettuati sono 15.966. I pazienti in terapia itensiva calano di 10 per un totale di 286. I ricoverati sono 2.294 in aumento di 52. Sono 512 i nuovi casi rilevati nelle ultime 24 ore nelle Marche su un totale di 3.367 tamponi: la percentuale positivi/tamponi è del 29,68% se si considerano solo i test del percorso nuove diagnosi e del 15,2% invece del totale dei tamponi che ne comprende anche ...

